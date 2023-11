Kahekordne Eurovisioni võitja ja peagi Tallinnas esinev Loreen räägib lavahirmust: pidin samm-sammult oma häbelikkusest üle saama

Sel sügisel mööda Euroopat ringi tuuritav Loreen sõnas, et kõik tänaseks toimunud kontserdid pakkusid talle vaid hulgaliselt positiivseid emotsioone. „See on ikka veel pisut sürreaalne. Ma püüan ootusi mitte kõrgele kruvida. Ma tean, mida ma tahtsin ja igatsesin, aga ma ei oodanud, et see tuleb nii ilus. Ma armastan publikut väga. Kõigil senistel kontsertidel on kananahk ihul olnud, sest on nii palju tervendavat armastust,“ rääkis lauljanna.