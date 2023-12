INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Suur „Üksinda kodus“ sugupuu: kes on kõik filmist läbi käivad McCallisterid ja kuidas on nad Keviniga suguluses?

Eestlaste üks lemmikumaid jõulufilme „Üksinda kodus“ jõuab juba täna õhtul uuesti tele-eetrisse. Peategelane Kevin soovib filmiseeria esimeses osas, et tema perekond haihtuks, kuid tõele au andes, siis väikesel poisil on tõesti nii palju sugulasi, et keeruline on aru saada, et kes on kes. Seetõttu koostasime lugejatele ühe põhjaliku sugupuu.