VÕRDLE | Jennifer Lawrence rääkis välja tõe oma muutuva näo kohta: kas Oscari võitja on noa all käinud?

Ajakirjale ELLE antud usutluses vestles 33-aastane näitleja tõsielustaar Kylie Jenneriga, keda on samuti juba aastaid kahtlustatud erinevates iluoperatsioonides, kuid naine on siiani kinnitanud vaid rinnasuurendust ja huultesse tehtud täitesüste. Kui Jenneri muutus on viimase kümne aasta jooksul olnud kolossaalne, siis Lawrence’i puhul võiks spekuleerida, et juhul, kui ta on lasknud midagi teha, siis tulemus on vägagi maitsekas.