Lembelaulik ja südametemurdja Jüri Homenja teab 63-aastaselt hea suhte alust: seks on väga tähtis

Jüri Homenja (63) on vaba ja muretu hing, kes võtab elu väga kergelt ega vaeva end probleemidega. Elu on tema arvates imelihtne - tuleb suhelda vaid nende inimestega, kes on sinust vaimustuses. Vaimustusega räägib Jüri ka artistielust. Ta ütleb, et on laval olnud 55 aastat ja kavatseb seal olla kõrge vanuseni. Jüri on kindel, et ta on Eestis enim kontserte andev artist. Tartu ülikoolis õppis ta aga hoopis hambaarstiks.