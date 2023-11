14 aastat ootamist sai läbi: Bedwetters lasi välja humoorika pealkirjaga albumi

„Alates mingist vanusest on tegelikult juba ükskõik enam-vähem kõigest, mis ei ole seotud sõprade või perega. Asjad, mida ei saa muuta jäävad asjadeks, mida ei saa muuta. Nagu näiteks see, et peale hommikukohvi on kõhulahtisus paratamatu,“ vastas bändi solist Joosep Järvesaar krüptiliselt, et miks albumi nimeks sai „It is what it is“