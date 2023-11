Kohtunik Birgit Sarrap staarisaates ekstravagantsete kostüümide kandmisest: ma muidugi päris kõike ei lase endaga teha

„Ei ole ju tegelikult oluline, mitmenda koha sa saad. Meie ajalugu on näidanud, et kuskil neljandal või kaugemal kohal [lõpetanud] artistid võivad jõuda väga kaugele,“ lisas ta.

Birgit on superstaarisaates silma paistnud väga ekstravagantsete kostüümide poolest. „Minuga konsulteeritakse. Minult küsiti, kas ma olen nõus selliseid väikseid katsetusi tegema, näiteks Ameerika formaadis oli Katy Perry selles olukorras, kellele igasugu huvitavaid asju selga pandi. Ma muidugi ikkagi päris kõike ei lase endaga teha. Loodan, et need asjad näevad enamasti väga kihvtid välja ja midagi natuke sellist uuenduslikku, et oleks inimestel põnev vaadata,“ rääkis Sarrap.