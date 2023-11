Põlva tuntud ööklubi sulges uksed. Endine programmijuht: loodetavasti jäävad ööklubist Kino head mälestused

Mis sai Põlva linna ööklubile Kino saatuslikuks, et selle uksed otsustati sulgeda? Tennosaar sõnas, et ööklubi Kino alustas Põlva linna endises kinomajas tegevust 2012. aasta 1. septembril ja siis oli eesmärk tegutseda kümme aastat. „See sai ka täidetud ja natuke pealegi veel. Üheteistkümne aasta sisse jääb loendamatul hulgal lõbusaid pidusid ja rõõmsat peorahvast. Ööklubi Kino laval on üles astunud suurem osa Eesti artiste ja bände, lisaks veel mõned välismaised esinejad nagu Mario Bischin, Rednex ja Virus. Viimase käes on ka kõigi aegade publikurekord. Oleme korraldanud Kinos ka selliste bändide kontserte, keda tavaliselt ööklubides ei kuule. Nendeks on Metsatöll, No-Big-Silence, Kosmikud, Blind, Vennaskond jpt. Väga menukad olid ööklubis Kino ka Hirmo Faktori klubimuusika peod,“ kirjeldas Tennosaar klubi tegutsemisaastaid.