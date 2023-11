Näitleja John Travolta meenutas elu õudsemat lennusõitu: ma arvasin, et suren

Travolta astub uues dramaatilises lühifilmis, kus piloot kogeb lennates täielikku elektrikatkestust, meeskõrvalosatäitja rollis üles. Travolta sõnul tahtis ta linateoses kaasa teha, sest on ka ise sarnase vahejuhtumi, nagu filmi süžee kirjeldab, läbi elanud. „The Shepherdi“ esilinastusel rääkis mees, et 1992. aastal lendas ta koos oma perega parasjagu Floridast Maine’i, kui lennukil tehnilised rikked ilmnesid. Selle tagajärjel pidi Travolta Ronald Reagani Washingtoni riiklikus lennujaamas hädamaandumise tegema, vahendab People.

„Kogesin täielikku elektrikatkestust ettevõtte lennukis Washingtoni kohal,“ lausus näitleja, lisades, et ta oli kindel, et sureb sel päeval. „Nüüd on kõik - ma ei suuda uskuda, et ma suren sel lennukil,“ vahendas ta oma toonaseid mõtteid, mida perele lausus.

„Ma tean, mis tunne on täiesti kindlameelselt arvata, et sa sured,“ jätkas Travolta esilinastusel. „Mul oli kaks head reaktiivmootorit, aga mul polnud maandumisinstrumente, elektrit ega midagi muud. Ja ma arvasin, et kõik on läbi.“

„Nägin Washingtoni monumenti ja sain aru, et Washingtoni riiklik lennujaam on selle kõrval. Sooritasin hädamaandumise täpselt nagu [piloot Freddie Hooke] filmis,“ sõnas näitleja, et traagiliselt lõppeda võinud olukord sai siiski õnneliku lõpu.

Travolta sõnul ootas ta 30 aastat, et samanimelise raamatu põhjal film tehtaks ning et ta selleks kaasa lüüa saaks.

Oma karjääri jooksul on Travolta muu hulgas löönud kaasa sellistes kassahittides nagu „Pulp Fiction“, „Grease“ ja „Face/Off“ ning ta on olnud nomineeritud kahele Oscarile. Filmis „The Shepherd“ astuvad Travolta kõrval peaosades üles veel Steven Mackintosh ja Millie Kent.