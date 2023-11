FOTOD | Legendaarse muusiku mälestuseks: Riho Sibulale pühendatud tuba avati Raplas suure kontserdiga

Rapla kultuurikeskuses avati täna ka Riho Sibula nimeline tuba, kus on väljas tema kuulsamad kitarrid. Toa avamisele järgnes Sibula sooloalbumi „Viimane’’ vinüülplaadi esitlus ja Riho sõprade kontsert.

Riho Sibul oli sündinud ja kasvanud Rapla lähedal Purkus ning oma muusikuteed alustanud Järvakandis. Tema viimane sooloplaat on suuremas osas salvestatud Raplas Susi stuudios, mõned lood ka Vaiko Epliku ja Tõnu Timmi kodustuudiotes.

Eplik rääkis paar päeva tagasi Maalehele lähemalt, kuidas sündis mõte teha Sibula tuba Rapla kultuurikeskusesse. „Algselt oli plaane Hiiumaal Riho Sibula muuseum teha ja tuba püsti panna. Need aga jäid venima ja ma haistsin võimalust asjad õigesse rööpasse keerata. Küsisin Rapla kultuurikeskuse juhatajalt Age Rebelilt. Selles keskuses on pühendusega tubasid mitmetele Raplamaa poegadele ja tütardele. Mõte lendas ja nüüd tulebki see tuba Raplasse,“ sõnas Eplik. „Olen selle üle väga rõõmus. Riho võis küll tahta olla vahelduva eduga võrukas või hiidlane, aga oma hinges oli ta ikkagi Raplamaalt,“ lisas ta veel.