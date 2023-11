Aasta lõpuks on raha otsas? ERR tänavuselt Raadio 2 Aastahiti väljakuulutamiselt teleülekannet ei tee: ressursid on piiratud

Paar viimast aastat on Raadio 2 Aastahiti väljakuulutamisest saanud osa ka televaatajad. Muusikalise suursündmuse on koju kätte toonud kas Telia Inspira või ETV ise. Tänavu sellist plaani aga ei ole - ERRi sõnul on neil ressursid piiratud.