Väljatõstmine polnud kõige hullem. Harry ja Meghani endise kodu pakkumine Charlesi vennale oli paarile suur hoop

Selle aasta veebruaris andis kuningas Charles III oma noorimale pojale prints Harryle ja tema abikaasa Meghan Markle’ile teada, et neil tuleb oma Ühendkuningriigis asuvast Frogmore Cottage’i peatuspaigast välja kolida. Nüüd on selgunud, et kauaaegse kodu kaotus ei olnud Sussexi hertsogipaarile suur šokk - suuremaks löögiks oli neile see, et Charles pakkus nende endist kodu oma vennale.