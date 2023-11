Suur piletikaos! Tuleva aasta Eurovisioni lauluvõistluse piletiostu järjekorras üritasid sajad tuhanded löögile pääseda

„See on hullumeelne, et järjekorras oli minust ees 250 000 inimest,“ imestas teinegi fänn. P4 Malmöhuse’i andmetel oli müügi avamise ajal piletite ostmise järjekorras üle 400 000 inimese. Suurim surve piletite saamisel oli Eurovisioni finaalüritusel, mis toimub 11. mail 2024 Malmö Arenal, mahutades 15 000 külastajat.

Ticketmasteri lehel seisab, et finaalsaate pileteid müüakse välja väga kiirelt ning piletite saadavus on väga madal. Siiski tuuakse välja, et osad piletid, mis hetkel broneeritud on, võivad hiljem pika järjekorra tõttu uuesti avaneda ja müüki tulla.