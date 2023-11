„See on meil ühine küll.“ Tanja Mihhailova-Saar avaldas, mis on temal ja Pamela Andersonil sarnast

Tanja Mihhailova-Saar luges läbi näitleja Pamela Andersoni elulooraamatu “Armastusega, Pamela“. Ta nentis, et pärast raamatu läbi lugemist jäi talle sisse soov mõndadest teemadest, mis Pamelat puudutasid, rohkem teada saada.

„Ta libiseb üle oma mingisugustest eluetappidest, mis on just hästi huvitavad - mis on seotud näiteks Playboy-ajaga,“ lausus Mihhailova-Saar, viidates Andersoni eluperioodile, mis temast maailmakuulsa staari tegid. Elulooraamat Tanjale üleüldiselt siiski meeldis.