Sel nädalal jõuab Euroopas müügile Sussexi hertsogi ja hertsoginna lähikondlase Omid Scobie raamat, kus ta paljastab väidetavalt tõest informatsiooni kuningliku perekonna elu kohta. Autor on väitnud, et ta pole seda infot saanud Harrylt ega Meghanilt, vaid teistest allikatest.

Raamat „Endgame“ jõudis juba mõne päeva eest lettidele Austraalias ning sellest saadik on meediasse paisatud erinevaid infokilde, mis kuninglikke fänne on šokeerinud. Näiteks väidetakse Scobie raamatus, et rassistlike alatoonidega kommentaare ei teinud mitte ainult üks kroonitud pea, vaid kaks. Meghani ja Harry lähikondlane ütles varem, et ei saa nimesid avaldada, sest teda võidaks laimu eest kohtusse kaevata.