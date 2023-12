Vallalise Victoria Villigi jaoks on armuelu hetkel teisejärguline: USAs näevad mehed rohkem vaeva kui Eestis

Victoria Villig on 23aastane, kuid tema saavutused on juba märkimisväärsed: üle kümne aasta Youtube’i videote ja sotsiaalmeedia sisu loomist, 65 000 jälgijat Instagramis ja õpingud mainekas USA filmikoolis. Tema isa Martin Villig on tuntud tehnoloogiaettevõtte Bolt üks asutajaid ja Eesti rikkaimaid inimesi. Jõukast perest pärit Victoria võiks lihtsalt elu nautida, ent teda on õpetatud teisiti - tuleb püstitada eesmärke ja nende nimel vaeva näha.