„See oli mu esimene küsimus: kas ma suren ära?“ Sahlene kergitas saladuseloori Netflixi „Squid Game’i“ tõsielusaate telgitagustelt

Uues tõsielusaates osalev Sahlene on üks 456 osalejast, kes võtab osa Netflixi sarjast „Squid Game: The Challenge“. Ta on ainus rootslane, kes sarja pääses ja peab sarjas täitma närvikõdi pakkuvaid väljakutseid. Võiduraha antud saates on aga üüratu - see, kes viimasena „mängu“ jääb, saab endale 4,56 miljonit USA dollarit.

Sahlene kirjeldas Rootsi väljaandele Expressen lähemalt, kuidas ta saatesse pääses ja millise kadalipu pidi selleks läbima. Lauljatari seiklus saates osalemisega oli alguse saanud 2022. aasta suve lõpus, kui tema Instagrami otsesõnumitesse potsatas kiri tundmatult inimeselt. „Ma saan oma DM-idesse üsna palju kummalisi asju, nii et ma ei võtnud seda tõsiselt. Ma ei saanud aru, mis see on ja arvasin, et see on nali, nii et ma ei vastanud sellele,“ avaldas Sahlene.