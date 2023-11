Kuhu on kadunud prints? Norra kuninglik perekond paljastas üllatava selgituse ühe nende tähtsaima liikme „haihtumisele“

Prints Sverre Magnuse käekäik on juba mitu aastat olnud mõistatus. Kroonprints Haakoni ja kroonprintsess Mette-Mariti poeg on alati pidanud olema oma vanema õe, printsess Ingrid Alexandra varjus. Tulevast kuningannat on upitatud esile, kuid noorem poeg pole nii populaarne olnud.

Seda on märganud ka Norra avalikkus ning sealne kuninglik ekspert Trond Norén Isaksen selgitas Norra TV2-le antud intervjuus, et nii on asjad käinud juba sisuliselt sünnist saadik. „Ingrid Alexandral on väiksest peale olnud ametlikke ülesandeid, nagu näiteks Lillehammeri noorte taliolümpiamängude eel tule süütamine, päästelaevale oma nime andmine ja selle ristiming ja nii edasi. Sverre Magnus pole kunagi midagi sellist teinud, ta on tegelenud vaid asjadega, kus on osalenud kogu pere - näiteks 17. mail lossirõdult lehvitanud,“ selgitas ekspert.