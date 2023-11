Preester vilistas reeglitele! Sabrina Carpenter filmis kirikus ebasündsa muusikavideo

Sabrina Carpenter avaldas Halloweeni ajal muusikavideo oma seni värskeimale singlile „Feather“, mis on filmitud Williamsburgis asuvas Brooklyni kirikus. Video sai aga kiriku piiskopilt pärast avaldamist negatiivset tagasisidet - ta arvas, et säärane videoklipp ei oleks nende kirikus pidanud sündima. Kogu vahejuhtum kulmineerus katoliku preestri, kes video filmimisele loa andis, halduskohustuste likvideerimisega.

Kaks päeva pärast Carpenteri muusikavideo avaldamist jagas Brooklyni piiskopkond katoliku uudisteväljaandega kaebust, milles kirjeldati, et piiskop Robert Brennan on „jahmunud sellest, mis Brooklyni pühima neitsi Maarja kuulutamise kirikus filmiti“. Väljaande sõnul ei järginud kirik kinnistul filmimiseks kehtivat protokolli, kui preester Monsignor Jamie J. Gigantiello Carpenteri meeskonnale filmimise loa väljastas.

Carpenteri õudusfilmidest inspireeritud videoklippi on vaadatud praeguseks 12 miljonit korda. Videos saab muu hulgas näha lauljatari tähelepanu eest võitlevaid noormehi, kes üksteise elu lõpetavad. Samuti jätab Carpenter ise lifti ühe mehe kinni, kes selle tagajärjel hukub. Video lõpu poole tantsib aga musta kleiti riietatud Carpenter kirikus ümber altari ja toolide, kuhu on hukkunud meeste kirstud kohale toodud.

Ajalehe The New York Times andmetel kommenteeris video filmimisele loa andnud pastor e-maili vahendusel, et ta oli teadlik matustestseenist, kuid visuaali lõplik versioon ei olnud selline, mis talle algselt esitati.