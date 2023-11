Esmalt kadus poes elekter, seejärel laps: Grete Kulla ostutiir IKEAs võttis hirmsa pöörde

Jututeema sai alguse sellest, et Grete uuris kaassaatejuhtidelt, mida nad tavaliselt teevad, kui õues on lumine ilm ja kodus tiksumise soovi ei ole. Kui Jürgen ja Andres eelistavad koduseinte vahel soojas olla, siis Gretel on huvi just midagi põnevat teha. Viimane kord oli ta perega otsustanud sammud seada IKEA kauplusesse Tallinna külje all.