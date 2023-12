Riigikogu ööistungilt Piritale talisuplema! Jüri Ratas esimesest kargest katsumusest: karastamine kuulub hea tervise juurde

Jüri Ratas kastis end vette pärast riigikogu eelmise nädala ööistungit. Ta kiidab, et see oli päris hea värskendus, ja lubab seda sel talvel veelgi teha.

„Arvan, et karastamine kuulub hea tervise juurde. Kui on külma-sooja vahetus, siis pärast suplust sa tunned, et naha all torgib midagi. See oli mõnus torkimine,“ räägib Ratas. Tema sõnul on ka hommikune külm dušš üks võimalusi end värskendada.