„Seks ja linna“ staar pidas Valge Maja ees maha näljastreigi

57-aastane Nixon, kes on varem kandideerinud New Yorgi linnapeaks, ning viis poliitikut erinevatest osariikidest, nõuavad, et USA president Joe Biden kutsuks üles relvarahu Gazas. Näljastreigist teatanud naine selgitas Valge Maja ees, et tema poeg oli just see, kes palus näitlejat, et ta kasutaks oma tuntust ning võitleks selle eesmärgi nimel. Nixon lisas, et tema mõlemad lapsed on juudid ning nende vanavanemad elasid üle holokausti.

„Tahaksin esitada isikliku palve presidendile, kes on oma elu jooksul kogenud ka ise laastavat kaotust, et ta suhestuks selle empaatiaga, mille poolest on ta rahva seas tuntud ning vaataks Gaza lapsi ja kujutaks ette, et need on tema enda lapsed,“ teatas Nixon presidendi residentsi ees.

Aktsioonis osalevad Nixoni kõrval viis poliitikut: Delaware’i osariigi esindaja Madinah Wilson-Anton, New Yorgi esindaja Zohran Mamdani, Oklahoma esindaja Mauree Turner, Virginia esindaja Sam Rasoul ning Michigani esindaja Abraham Aiyash.

Kaua ei saanud staari streik kesta, sest Nixonit ootasid juba teisipäeval ees töökohustused New Yorgis. Siiski on kaks varem mainitud poliitikutest otsustanud, et nemad on näljastreigil vähemalt viis päeva.