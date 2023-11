„See on kummaline!“ Britney Spearsi alasti voodis aelemise video tekitas popstaari fännides muremõtteid

Kolmapäeva hommikul potsatas popstaar Britney Spearsi Instagrami kontole kummaline video temast. Midagi suurt ja erilist lauljanna videos ei tee. Kaamerapildist on näha, kuidas ta alasti voodis linade vahel poosetab ja oma paljaid rindu käega varjab. Seejärel näpib ta oma kaelakeed ja teeb kaamera ees erinevaid nägusid. „Tere hommikust!“ on ainus lause, mida Britney lühikese video jooksul korduvalt kaamerasse jõuab öelda. Samuti ei anna vihjeid kummalise video osas postituse selgitus, kuhu Britney on ritta pannud vaid kolm emotikoni - üks neist kujutab küüsi ja kaks ülejäänut valget tuvikest.

Kuigi Britney postituse kommentaarium on suletud, ei hoia see mõttehiiglasi tagasi ja nad on Twitteris (nüüd X) video osas säutsunud. „On aeg, et midagi ette võetaks. Ma olen Britney suur fänn. See on kummaline!“ kirjutas üks murelik säutsuja. „See on parem, kui nugadega tantsimine,“ viitas teine kasutaja popstaari hiljuti suuremat tähelepanu pälvinud videole. „Mul on nii hea meel, et ma ei ole selle inimese fänn,“ hingas kolmas arvamuseavaldaja kergendunult.

Hiljuti ilmus Spearsi elust tema elulooraamat „The Woman in Me“, kust selgub, miks on lauljatar viimastel aastatel endast korduvalt poolpaljaid pilte postitanud. Põhjus peitub selles, et 13 aastat otsustas tema isa tema elu üle ning nüüd saab ta teha, mida iganes hing ihaldab.

„Ma tean, et paljud inimesed ei saa aru, miks mulle meeldib ennast alasti või uutes kleitides pildistada,“ seisab värskes raamatus. Britney selgitas, et inimesed mõistaksid teda võib-olla rohkem, kui ka neid oleks tuhandeid kordi pildistatud vastu tahtmist ning lausa tõugatud ja jälitatud selleks, et fotot saada. Nüüd ta naudib seda, et saab kanda, mida soovib, ja poseerida nii, nagu tahab.