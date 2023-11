Saa osaks Eesti Laulu ajaloost! Uudo Sepp kutsub kaasa tegema uues muusikavideos

Kõik, kes on olnud oma kallimaga koos alates keskkoolipäevadest ning soovid jagada oma erilisi hetki, võivad nüüd saada osa Eesti Laulu ajaloost, saates videoklipi lauluvõistluse finalistidele Uudo Sepale ja Sarah Murrayle. Muusikud loodavad fännide abiga panna kokku klipi, mis koosneb armastust täis hetkedest.

Uudol ja Sarah’l on video jaoks ka mõned kriteeriumid. Nad ootavad eelkõige videoid, kus näha on paarikest, kes veedab koos erilisi hetki. See võib hõlmata ühiseid kokkamisi, vaba aja veetmist, perehetki või muid meeldejäävaid tegevusi. Kasuks tuleb ka loovus ehk fantaasial võib vabalt lennata lasta ja videoga tuleks näidata, miks paari armastus on eriline.

Videod võivad olla vabalt tehtud telefoniga (eelistatult horisontaalselt filmituna) ning paarikümnest sekundist piisab.

Oma materjal hiljemalt tuleb edastada e-postile uudosepp@gmail.com hiljemalt 1. detsembriks.

Novembri alguses ERR Menule antud intervjuus rääkis Sepp, et tema seekordne Eesti Laulu lugu räägib keskkooliaegsest armastusest, mis on jäänud püsima. „Tahtsime välja tuua seda, et neil inimestel on vedanud, kes on nii varakult leidnud oma parema või vasaku puusa,“ kommenteeris ta.

Sepa duetipartner Sarah Murray lendab jaanuaris Eesti Laulule kohale Tšiilist. „Tegelikult pärit on ta Norrast, aga ta elab Tšiilis,“ tutvustas Sepp Kroonikale Eesti Laulu pressipäeval. „Selle lauluga me toome Euroopa kokku,“ viitas ta ka võistlusloo laulukirjutajale, kes on pärit Soomest ning produtsendile, kes on Rootsist.

Eesti Laulu poolfinaalikontsert toimub 20. jaanuaril Tartus ja finaal 17. veebruaril Tallinnas.