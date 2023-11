Ozzy Osbourne oma terviseprobleemidest: kui saan veel ühe šõu anda, suren õnneliku mehena

Viimased aastad on olnud Ozzy Osbourne’i jaoks keerulised - 2019. aasta alguses haigestus ta kopsupõletikku, aasta hiljem rääkis Ozzy, et põeb juba pikemat aega Parkinsoni tõbe. Möödunud aasta juunis tehti muusikule seljaajuoperatsioon.

Vaatamata suurtele terviseprobleemidele loodab Osbourne siiski kasvõi korraks lavalaudadele tagasi jõuda. Viimatises intervjuus Rolling Stone’ile sõnas muusik, et ta võib surra õnneliku mehena, kui saab veel ühegi šõu anda ja oma fänne seeläbi tänada.

„Kui ma ei saa jätkata regulaarselt šõude tegemist, tahan lihtsalt olla piisavalt heas vormis, et teha üks šõu, kus saan öelda: „Tervist kõigile, suur tänu mu elu eest.“ Ma töötan selle nimel. Ja kui ma lõpuks surnult maha kukun, suren õnneliku mehena,“ kirjeldas ta. Muusik pakkus, et tal on umbes kümme aastat veel elada jäänud, vahendas CNN.

Kuigi Osbourne on viimase nelja aasta jooksul jõudnud välja anda kaks albumit („Ordinary Man“, „Patient Number 9“), on tema vaevused lubanud tal ette võtta vaid mõned väiksemad esinemised. Möödunud veebruaris teavitas 74-aastane rokkstaar, et tema tuuritamise ajad on mööda saanud, kuna ta ei ole pärast mitmeid terviseprobleeme enam füüsiliselt piisavalt võimekas, et kontserte anda. Juulis loobus ta ka oktoobrisse kavandatud muusikafestivalil esinemisest.

Sel suvel rääkis Osbourne muuhulgas ka raske seljaajuoperatsiooni tagamaadest, kus tema kehasse paigutati filter, et vältida trombide sattumist südamesse ja ajju. „Verehüübed blokeerivad osad kohad täielikult. See on lihtsalt pettumus pärast pettumust. Nüüd hoolitsen selle neetud asja eest, et saaksin oma eluga edasi liikuda,“ rääkis Osbourne toona SiriusXMile antud intervjuus.