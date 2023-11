Peagi kahekordne ema? Lauljatar Adele unistab uue abikaasaga pisiperest

Esimesed kuuldused selle kohta, et 35-aastane Adele on abiellunud, hakkasid ringlema juba 2022. aastal. Viimasel ajal andis lauljatar kümneid kontserte Las Vegases, kus ta mitme esinemise ajal viitas Paulile kui oma abikaasale. Kuni abiellumisuudise avalikuks tulemiseni ligi nädal tagasi ei olnud lauljatar meediale ega fännidele selgesõnaliselt kinnitanud, et tema ja Paul on ametlikult abiellunud. Kinnitus selle kohta tuli avalikuks ühel Los Angeleses toimunud püstijalakomöödia sõul.

Värskelt abieluranda sõudnud paar mõlgutab ka mõtteid pisipere üle. Adele’i tundva allika sõnul olevat lauljanna valmis oma teise lapse saamiseks. „Adele ja Rich on nii õnnelikud. Ta on nii armunud ja nad on suurepärane tiim - ta ei ole end kunagi õnnelikumana tundnud. Ta plaanib Richiga last saada - see on tema unistus, et pere oleks suur,“ avaldas allikas väljaandele OK Magazine.

Soovile teine laps saada viitas Adele ka oma hiljutisel Las Vegases toimunud kontserdil. Seal sõnas ta, et järgmise lapse saamise puhul pole küsimus, kas taas emaks saada, vaid millal see juhtuma peaks. Veel avaldas lauljanna, et märgib tihtipeale talle meeldivaid lapsenimesid üles oma telefoni. „Adele loobuks kõigest, et oma perekonda suurendada. Tema jaoks on see miski, mida ta on alati tahtnud ja millest ta on alati unistanud,“ avaldas allikas ja lisas, et lauljatari jaoks on tema perekond alati esikohal.

Adele ja Rich on olnud suhtes alates 2021. aasta algusest. Sama aasta suvel ilmusid nad esimest korda avalikkuse ette paarina. Lauljatar on varem abielus olnud - liit tema 11-aastase poja Angelo isa Simon Koneckiga lõppes 2019. aastal.