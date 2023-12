Jõulukingitused, mis meeldivad kõigile

Spordisõbrale

Kingitused lastele

Väikestele lastele pakuvad rõõmu nii arendavad mängud kui ka pehmed mänguasjad. Tõenäoliselt pole ka mudilast, keda ei rõõmustaks riided ja aksessuaarid, mida illustreerivad tema lemmikkarakteri pildid, või uus ning põnev LEGO komplekt. Jõulud on ka suurepärane aeg, millal kaunistada lastetuba uute sisustuselementidega, näiteks populaarsete Done by Derri, Liewoodi või Filibabba mängumattide, öölampide või mänguasjakastidega. Täienda lastetoa sisustust värviliste postrite ja põnevate kleebistega, mis sütitavad laste kujutlusvõimet. Leia kõik need ja teised laste kingitused e-poest Boozt.com!