FOTOD JA VIDEO | Gruusia päritolu superstaar Valeri Meladze andis Alexela kontserdimajas täissaalile kontserdi

Mitu nimekat artisti said mullu märtsikuus keelu esineda Venemaal. Keeld rakendati staaridele seetõttu, et nad on avalikult võtnud sõna Ukraina sõja vastu. Mustas nimekirjas seisavad kümnete artistide nimed. Valeri Meladze on üks nendest artistidest, keda Venemaal ei oodata.