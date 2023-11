FOTO | Särav emme! Liis Lemsalu viis oma beebi jalutuskäigule

Liisi isa Marek Lemsalu kinnitas Kroonikale 20. novembril, et Liis on tõepoolest emaks saanud. „Ma eitama ei hakka. Jah, on küll,“ vastas verivärske vanaisa küsimusele, kas Liisi laps on juba ilmale tulnud. Ta lisas, et nii Liisi kui ka lapsega on kõik korras. Rohkem värske vanaisa ei kommenteerinud, vaid ütles, et seda tehku Liis ise.