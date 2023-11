Arhanna rääkis, et enne suurt võistlust käidi teiste riikide esindajatega Nice’i peal turistirongiga sõitmas. Noortele lauljatele tutvustati kuulsaid Nice’i kohti. „See oligi mõeldud [selleks], et kõik osalejad saaksid üksteisega läbi, et neist saaksid sõbrad. See võttis pinget maha,“ rääkis Arhanna, et esimese sõbra leidis ta endale juba Frankfurdi lennujaamas.