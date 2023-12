Mallukas tembeldas Lauri Pedaja pedofiiliks ja jagas kuvatõmmiseid telenäo vestlustest alaealistega. Asi on jõudnud politseini

Eesti üks populaarsemaid blogijaid Mallu Mariann Treimann (33) avalikustas kolmapäeval blogipostituse selle kohta, et ta sai tänu oma uuele peigmehele teada näitleja ja saatejuhi Lauri Pedaja (36) väitest, nagu oleks ta aastate eest alaealise Malluga seksinud. Olukord eskaleerus sedavõrd, et nüüdseks on asjasse segatud ka politsei.