Ühe armastatuima kuningliku pea maine on nüüd rikutud? Briti telesaatejuht paljastas kahe rassistliku siniverelise nimed

Kogu skandaal sai alguse juba 2021. aastal, kui prints Harry ja tema abikaasa Meghan Markle andsid peagi pärast end Ameerika Ühendriikides sisseseadmist avameelse intervjuu populaarsele saatejuhile Oprah Winfreyle . Intervjuus avaldasid nad detaile vestlusest, mis oli toimunud kaks aastat varem, kui Meghan oma esimest last ootas. Sussexi hertsogipaar sõnas Winfreyle antud usutluses, et nende poole pöördus üks kuningliku perekonna liige, kes oli uurinud, „kui tume võib olla nende poja Archie nahk, kui ta sünnib“. Meghani ja Harry väide mõjus šokina tervele kuninglikule perekonnale ning tekkis paras skandaal, kuna meedia püüdis välja selgitada, kes sellise küsimuse esitas.

Sel nädalal müügile jõudnud Sussexi hertsogipaari ihukirjaniku Omid Scobie raamatust „Endgame“ selgus, et tegelikult ei uurinud Archie nahatooni kohta mitte ainult üks sinivereline, vaid hoopis kaks. Scobie kirjutas raamatus, et tema teab, kes need inimesed on, kuid „Ühendkuningriigis kehtivad seadused takistavad tal avaldada, kes need inimesed olid“. Raamatu hollandikeelsesse versiooni oli aga üks nendest nimedest siiski jõudnud – selgus, et kommentaari oli teinud kuningas Charles III. Hollandi tõlkija oli nime avaldanud ekslikult ning seetõttu peatas sealne kirjastaja raamatu müügi. Ühendkuningriigi meedia kajastas tõlkimisprohmakat laialdaselt, kuid otsustas kõnealuse siniverelise nime oma artiklitest välja jätta.