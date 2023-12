KROONIKA HOROSKOOP 8.–14.DETSEMBER | Kaksikuid survestatakse, Skorpioneid ootab ees hea nädal

Nädal on väga tugevalt mõjutatud rahast ja sellega seotud probleemidest. Jäär ise või keegi tema lähedastest leiab, et on aeg muutusteks, kuid teised nii ei arva. Oluline on kõik ühele meelele saada – seega pane end valmis aktiivseks müügitööks. Õnneks on Jäär piisavalt praktilise meelega, et vajalikke samme kiiresti astuma hakata.