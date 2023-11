KUULA | Tuttavad lood värskes kuues! nublu andis välja uue live stuudio albumi

Albumil on kokku kaheksa lugu, millest enamus on rahvale juba tuttavad. Näiteks leiab loetelust uued versioonid lugudest „mina ka“, „für oksana“, „kastehein“ ning mitmed teised tuntud lood. Lisaks leiab äsja ilmunud albumilt verivärske loo nimega „trammipark!!“.

Bändi koosseisu kuuluv Frederik Küüts ja Tobias Tammearu on näinud mitmed kuud vaeva, et kirjutada lugudele uued arranžeeringud. Kokkuvõtlikult valmis sellest kergelt jazzi hõnguline täispikk kava, mis ka videosalvestusena üles võeti. Hetkel veel saab albumit vaid kuulata, kuid õige on oodata lisa ka videopildi näol. „Tahaks ka seda teiega varsti jagada“, lisab nublu ise ning ühtlasi vihjab, et videosalvestuselt võib leida ka paar lisalugu.

„Mu jaoks on suhteliselt sürr kuulata näiteks uut versiooni „tmt“-st,“ kommenteerib nublu. Loole on lisatud nüüd Artis Borise mahlakas klahvisoolo ning lead instrument’i rolli täidab Tobiase saksofon. „Mahe värk“, lisab artist ise. Albumil on ka täiesti uus lugu nimega „trammipark!!“. Artist ise kommenteerib, et värske lugu on unetutele: „Tahad või ei taha, raha on või raha pole - reis jätkub! Bon voyage!“ sõnab nublu.