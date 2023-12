Kuurmaa sõnas, et kolis koroonaviiruse aja alguses perega Setumaale. „Vaba aega oli palju ja hakkasime mõtlema, kuidas kohalike inimestega rohkem kontakti saada ja omalt poolt kogukonda panustada. Mõtlesime ja jõudsimegi selleni, et peaks tegema ühe uue koha. Ja nii see läks,“ rääkis Kuurmaa.

Kuurmaa nentis, et hoone saab järgmisel aastal 120 aastat vanaks ja tegemist on Obinitsa endise kool-kiriku hoonega. „Ülivana maja, mis oli väga nukras seisus, kui meie selle ostsime,“ ütles lauljanna. Ta lisas, et on Lauriga, kes on olnud projektijuht, sellesse majja sada protsenti panustanud. „Ka vigu on tehtud, aga see on olnud üks ääretult huvitav teekond.“