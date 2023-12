„Ma ei taha surra.“ Rinna- ja ajuvähiga võitleva Shannen Doherty haigus võttis hirmsa pöörde

Aastaid mitmete erinevate vähi vormidega võidelnud näitlejanna Shannen Doherty avaldas hiljutises intervjuus, et nüüd on tema raske haigus võtnud hirmsa pöörde. Nimelt on vähk jõudnud tema luudeni. „Ma ei taha surra,“ sõnas ta usutluses ajakirjale People haiguse arengust rääkides.

Doherty on vähiga võitlust pidanud juba kaheksa aastat. Esmalt diagnoositi tal rinnavähk 2015. aastal. Kaks aastat hiljem teatas näitleja, et tema rinnavähk on taandumas, kuid 2020. aastal naasis kuri haigus IV staadiumis ning möödunud suvel selgus, et vähk on jõudnud juba Doherty ajju. Pärast haigusest teada saamist on ta läbinud mastektoomia, samuti on ta käinud keemiaravis ja saanud kiiritust.