„Terevisioon“ saab konkurendi! Kanal 2 alustab uuest aastast hommikuprogrammiga

Hommikuprogrammi peale on Kanal 2s mõeldud viimased kaks aastat ning nüüd on telekanal jaanuarist alustamas uue hommikuprogrammiga. „Olla vajalik – see muutub iga päev aina tähtsamaks,“ kinnitab uusi tuuli kanalit omava Duo Media juht Jüri Pihel.