FOTOD | Vaata, kes väisasid Alika debüütalbumi esitluskontserti

Alates superstaari saate võidust on Alika lummanud publikut oma erakordsete vokaalsete võimete ja vankumatu lavalise olekuga. Lauljanna uuelt albumilt leiab lisaks juba ilmunud singlitele ka 7 uut lugu. Albumile on panuse andnud teiste hulgas produtsendid Eestist, Hollandist, Soomest ja Lätist.

Albumi nimeks sai „Alika“. „See olen mina - tervikuna! See väike 9-aastane Alika, kes on oodanud seda hetke, elanud selle unistusega ning praegune mina, kes siiamaani unistab. Nii tugev kui ka haavatav mina. Albumil on midagi igaühele ja lisaks lugusid neljas keeles. Ma olen kasvanud koos rokkmuusikaga ja album ongi suuresti selles võtmes,“ ütles Alika.