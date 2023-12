Tuntud lossispaa langes väljapressijast blogija surve alla. Blogija: 16. sajandi hotellis elektrita istuda on kohutav!

Õhtulehes avaldatud beebiblogis ei maini Mondela Urbala, millist lossispaad ta külastas, ent neljapäeval avaldatud Elu24 artiklis on Valgamaal Taageperas asuv Wagenküll Lossispaa nimeliselt ära mainitud ja loss laimuga üle valatud. Beebiblogija spaapuhkus juhtus ajale, mil kogu Valgamaad tabas ulatuslik elektrikatkestus ja blogija kurdab ka ebaviisakat teenindust. Kroonika uuris asja ja sai Lossispaa Wagenküll juhatajalt Maris Reimannilt teada, et hoopis Mondela ise käitus lossi personaliga ülbelt, nõudes 80-eurosele kompensatsioonile spaa mittetöötamise eest veel ka kogu paketi raha tagasi. Kui Mondela lendas esmalt peale, et „ma kaeban teie peale“ 15-minutilise elektrikatkestuse pärast, siis nähes, et see ei toimi, pööras ta kaebuse hoopis hotelli administraatori vastu, kes olevat temaga väidetavalt käitunud ebaviisakalt. Hotellil on aga tuua hulgaliselt tõestusi selle kohta, et Mondela toodud valeväited ei pea vett ja hotell on sattunud väljapressijast blogija surve alla, kes kasutab meedias töötavate sõprade abi lossispaa laimamisel.