Kristina Pärtelpoeg läks uuest silmarõõmust lahku: ma reaalselt ei nutnud oma lahutusel ka nii palju!

„Mul oli situationship (peaaegu suhe – toim)...“ alustas Pärtelpoeg juttu oma lahkuminekust. Podcast’i teine saatejuht, blogija Mallukas selgitas, et Kristina peikast on ka nende varasemates episoodides juttu olnud. „Me läksime täna hommikul lahku, sõitsin Tartust täna siia ja ma olen kaks tundi nutnud. Ma üritan lihtsalt laugh through the pain (läbi valu naerda – toim),“ kirjeldas sisulooja oma läbielamist taskuhäälingusaate osas, mis filmiti selle nädala esimeses pooles.