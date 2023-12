Tuleb raju äftekas! Till Lindemanni jätkupeol astub lavale Robert Kõrvits koos trummar Rauno Pellaga

Till Lindemanni kontsertide jätkupeod on tuntud üle maailma ning tuuriga kaasnevad üritused, mis on igal pool alati välja müüdud. Eesti jätkupeo muudab ainulaadseks fakt, et peale ametliku DJ Joe Letzi astub lavale ka Robert Kõrvits koos laivtrummari Rauno Pellaga. Helitehase tehniline tiim ütles, et selleks õhtuks tõstetakse klubi tehniline valmidus täiesti uuele tasemele, et olla meeltmööda väliskülalistele ja pakkuda võimalikumalt suurt elamust külastajatele.