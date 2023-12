Külakohas seksuaalsust avastavast noormehest raamatu kirjutanud Sven Mikser: see on süntees asjadest, mida olen näinud, kuulnud ja kogenud

„Vareda“ on kirjelduste järgi lugu mälestustest, unistustest ja armastusest. See on lugu suurest suvest ja ühe noormehe eneseavastamisest, mis on ühekorraga vabastav ja hirmutav, joovastav ja segadusse ajav.

Kirjanik Teet Kallas arvab, et kirjanik on kirjanik kui usaldab fantaasiat ja vaistu, mitte ei kasuta kaasteelisi ilukirjanduslike tegelaste materjalina. Kas „Vareda“ tegelastes võib leida konkreetseid kaaslasi sinu elust?

Ei, ma ei pelga, et keegi võiks ennast minu raamatu tegelasena ära tunda. Muidugi on tõsi, et mitte miski ei tule õhust ja nii on ka romaani süžee süntees asjadest, mida olen näinud, kuulnud ja kogenud. Kuna ma ei olnud pea lõpuni kindel, kas ma üldse jõuan käsikirja viimistlemisel sellise tulemuseni, kus sellest võiks päriselt raamat saada, siis ei pakkunud ma seda kirjutamise käigus ka kellelegi lugemiseks. Ma ei kirjutanud seda romaani lineaarselt algusest lõpuni, nagu ta täna kaante vahel on. Mingid jupid, mis on loo alguses, valmisid kirjutamisprotsessi üsna hilises järgus, ja ka vastupidi. Päris algus on siiski päris algus, aga ma redigeerisin ja toimetasin teksti palju. Kõige parem tööriist teksti toimetamiseks on alati arvuti kustutamisklahv. Usun, et ühtekokku kirjutasin pea kaks korda rohkem teksti, kui kaante vahele jõudis.