Noor näitleja Melissa Mariel Korjus pidi uue hittsarja jaoks Tinderi tegema: tuttavatele selgitamisega oli ikka tükk tööd

Noor näitleja Melissa Mariel Korjus on vaatajatele tuttav nii teatrilavalt kui ka 2018. aasta telesriaalist „Miks mitte?!“. Nüüd astub ta taas üles režissöör Ergo Kulla verivärskes draamasarjas „Täiuslik sõbranna“, mida on võrreldud ka maailmakuulsa „Pretty Little Liars“ seriaaliga. Melissa Mariel räägib lähemalt, kuidas suur roll temani jõudis, miks tuli tal sarja filmimise pärast endale Tinder teha ning mida ta oma karakterilt on õppinud.