KLÕPS | „Sinna mahub terve krokodill ära!“ Kim Kardashiani hiiglaslik sumadan tekitas netirahvas nalja

Kim Kardashian jäi oma suure sumkaga kaamerate ette teisipäeval, kui paistis suunduvat New Yorgis ühele ärikohtumisele. Tal oli seljas hõbehallikas pikk karvane mantel ja jalas mustad saapad. Oma silmi varjas ta mustade päikeseprillidega. Enim püüdis tähelepanu aga tema hiiglaslik Birkini käekott, mida kirjeldades on väljaanne Page Six sõnanud, et sinna oleksid ära mahtunud ka Kardashiani neli last sisse.

Tegemist oli Hermes Birkini Haut a Courroies „HAC“ kotiga, mille väärtus on 110 000 dollarit järelturul. Originaalis tuleks krokodillinahast koti eest välja käia 250 000 dollarit. Kott on oma disaini poolest mõeldud reisikotiks, kuid tõsielutäht otsustas koti kaasa tirida oma ärikohtumisele. Ta oli oma suure sumadani ääreni täis toppinud erinevaid pabereid ja kaustikuid ning suundus ühte büroohoonesse.

Kui hiiglaslikku kotti kandvast Kimist postitati foto ühte Kardashianeid puudutavasse netifoorumisse, pakkus pilt sealsetele arvamusavaldajatele palju nalja, vahendab The Sun. „Ta tõi endaga kaasa naeruväärselt suure koti. Mis seal see üldse on? Madalad kingad metrooga sõitmiseks? See on monstrumlik!“ kirjutas üks foorumi kasutaja. „See on kõige aegade suurim Birkini kott,“ kommenteeris teine suurt sumkat. „Sinna mahub terve krokodill ära!“ ütles kolmas. „Kimil oleks odavam palgata kaks inimest oma kotti kandma, kui sellist summat selle eest välja käia,“ sõnas Twitteris (nüüd X) üks säutsuja.