VIDEO | Debüütalbumit esitlenud Alika kirjutas untsu läinud sõprussuhtest laulu: ta eriti ei hoolinud minust, kui mul oli halb olla

Kinomajas toimus eile õhtul lauljanna Alika debüütalbumi „ALIKA“ esitluskontsert. Lauljanna rääkis enne esitluskontserti Kroonikale antud videointervjuus, et ta on väga elevil ja natuke ärevil. „See on päris põnev täna siin olla ja hästi tore on aru saada, et kõik need inimesed on siia tulnud minu kontserdile, et mind näha. See on ikkagi väga-väga suur rõõm,“ rääkis Alika.