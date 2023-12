Hevivõluri Ozzy Osbourne’i tõmbas mustast august välja teine abielu: Sharon osutus ta päästeingliks

Kui paljud vähem või rohkem tervislikke eluviise harrastanud eakaaslased on juba krematooriumist läbi käinud, siis Ozzy elab endiselt, ja kuigi tervis on läbi, tähistas ta 3. detsembril 75. sünnipäeva. Äsja andis ta intervjuu ajakirjale Rolling Stone, kus kinnitas, et tahab veel kangesti ühe kontserdi teha oma fännidele, kes on talle igasugustel aegadel truuks jäänud. Elu näitab, kas ta seda veel suudab.