Juba järgmine! Robin Juhkental ei jätka Raadio 2s: palga puhul mulle vastu ei tuldud

Kroonikale tõdes Juhkental, et Raadio 2 sai talle väga armsaks ja ta jääb seda aega rõõmuga meenutama. „Uuest aastast muutub päevase vööndi formaat, mis tähendab, et sama palgaraha eest oleksin pidanud eetris olema 1,5 tundi rohkem ja tegema ka palju rohkem eeltööd kui seni. Ei tundunud aus. Palga osas mulle vastu ei tuldud, nii et pidin peas kalkuleerima ja leidsin, et see kõik kahjuks pole seda väärt. Nälga ei jää ja ärge minu pärast muretsege,“ tõdes Juhkental ja märkis, et uutele tööpakkumistele on ta igati avatud.