Skandaali sattunud Lauri Pedaja abikaasa kinnitab lahkuminekut: see otsus sai vastu võetud juba üle kuu aja tagasi

„Mul oli see postitus planeeritud tegelikult tuleva nädala algusesse ja see oleks natukene teises mahlas tulnud, aga elu vist praegu testib, kui voolav ma siis ikkagi olen ja kuidas ma ootamatustega hakkama saan, seega matan oma esialgse mõtte maha ja vaatame, mis hoopis praegu minu seest välja tuleb,“ kirjutas Gethel Instagramis ja kinnitas, et nad ei ole enam Lauriga koos.

„Kui sa seda juba kusagilt mujalt kuulsid, siis mul on selle pärast väga kahju ja ma olen tegelikult täiega löödud, et me ei saanud oma lugu ise esimesena jagada, aga noh, voolan onju. See otsus sai aga vastu võetud juba üle kuu aja tagasi. Jõudsime lihtsalt ükspäev kohta, kus nägime selgelt, et praegu läheb meie ühine tee kaheks ja kui me jääme edasi käest kinni hoidma, siis on mõlemal lihtsalt väga ebamugav. Seega me lasime käed lahti. Meie uued teed jäävad aga tihedalt ristuma, sest lahku ei läinud ju pere, vaid mina ja Lauri partneritena,“ jätkas ta.