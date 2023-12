„Alles ta ise kritiseeris ju Pedajat?!“ Zevakini ja Valtingu foto kohtumisest vägistamises süüdistatava Andrew Tate´iga tekitab sotsiaalmeedias pahameelt

Kroonika kajastas reedel, et Zevakin ja Valting kohtasid Rumeenias käies juhuslikult üht väga tuntud inimest. „Ta tuli meie hotelli ja täitsa juhuslikult kuidagi juhtus,“ kirjeldas Zevakin kohtumist kurikuulsa Andrew Tate’iga. „Me ise parasjagu filmisime ka ja siis läksime tema juurde ning veits jutustasime.“

„Rääkisime Eestist ja ta ütles, et talle Eesti väga meeldib. Soovis head puhkust Rumeenias ja et me hoiaks vanglast eemale,“ naeris juutuuber.