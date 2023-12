Star FMi hommikuprogrammi saatejuhtide postitus pani interneti kihama: poleks arvanud, et Grete laseb end niimoodi alandada

Viimastel päevadel on üha rohkem pahameelt tekitanud raadio Star FMi hommikuprogrammi saatejuhtide sotsiaalmeediapostitus, mis on paljude meelest naisi alandav. Saatejuhid Andres Puusepp ja Grete Kuld teatasid aga ühisavalduses, et nemad probleemi ei näe, ja soovitasid peeglisse vaadata kõigil, kel on kihk kaunil pühadeajal kiusu ajada.