FOTOD | Tallinnas esines Rammsteini skandaalne ninamees Till Lindemann, hulk fänne seisis Tondiraba ukse taga

Kella poole 20 ajal oli Tondiraba jäähalli ukse taga veel endiselt suur hulk inimesi sissepääsu ootamas. Paljud fännid olid endale ka näomaalingud teinud ja ootasid kannatamatult sissepääsu.

Kontserti ennast paraku Lindemanni produktsioonifirma pressifotograafidel jäädvustada ei luba.

Pärast raju kontserti leidis klubis Helitehas aset veelgi rajum järelpidu, kus möllas ka Till Lindemann ise.

Till Lindemanni Tallinna kontserdi korraldaja ja Alisagroupi juhataja Grigori Malõškin (57) tõdes hiljuti Kroonikale, tegemist on Rammsteinist täiesti eraldi projektiga. „Need on täiesti erinevad sõud ja meeskonnad. See on tema oma sooloprojekt ja Tilli sõul kõlavad täiesti teised lood,“ ütles Malõškin ja lisas, et Lindemanni üks albumitest „Zunge“ ilmus hiljuti, ja kuigi album polnud veel müügiks ilmunud, tõusis see Saksamaa ITunesi edetabelis ühe päevaga viimaselt kohalt kohe esimeseks.

Malõškin kinnitas, et Till Lindemanni sooloprojekti Eestisse toomine ei kestnud vaid mõni päev ja selleks ei läinud vaja ainult üht telefonikõnet – kirjutamist ja helistamist oli omajagu. Malõškin korraldas Lindemanni Tallinna kontserti koos ühe teise kolleegiga, too suhtles nii Lindemanni kui ka artisti direktoriga. „Läbirääkimised kestsid üle kolme aasta. Oli pandeemia, nüüd on sõda ja algul kuulutati kontsert välja ainult Riias. Ja siis otsustati, et nad teevad Kaunases ja Tallinnas. Helsingi tuli viimasel hetkel. Esialgu Helsingi plaanides ei olnud.“

Till Lindemann, kes saabub oma kontsertidele tavaliselt nii, et kõik sellest teavad, et staar on saabunud, tuleb Riiast Tallinna autoga. Lindemanni raiderist rääkides ütles Malõškin üksnes seda, et seal nimekirjas ei ole midagi erilist. „Ta on väga lihtne inimene.“

Malõškin mainis veel Tilli hiljutist skandaali (paljud naised süüdistasid Lindemanni seksuaalses rünnakus ja selles, et ta lisas nende jookidesse narkootikume – toim). „Uurimine on lõpetatud. Need neiud tahtsid lihtsalt populaarse inimese pealt raha teenida,“ arvas Malõškin.